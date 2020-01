© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Tavagnacco: “Abbiamo caricato un po’ in queste ultime settimane, forse eravamo pesanti a livello di gambe, ma quello che abbiamo sbagliato è stato l’approccio e l’atteggiamento. Il carattere è venuto fuori, è stato molto importante fare due gol nel primo tempo e affrontare la ripresa con più tranquillità. Io spero di stare bene partita dopo partita, con la Juve gli obiettivi sono chiari: vincere tutto quello che c’è da vincere, quindi Scudetto e Coppa Italia. E poi c’è la Nazionale che per me è molto importante”.