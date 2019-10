© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l’Inter Women: “Era un campo che temevamo, l’Inter aveva voglia di riscatto vista l’ultima partita. Siamo partite subito con l’acceleratore portandoci nella situazione che volevamo. Aluko e Girelli? In questo momento funzionano, sono giocatrici brave in quelle posizioni vista anche l’assenza di Bonansea. Io credo che ci sarà da lottare fino alla fine, vedo quattro squadre allo stesso livello, affronteremo ogni partita per portare a casa i tre punti. La Fiorentina? È sempre una top squadra, ci può stare un periodo in cui non sei brillante, ma ha dimostrato ieri di poter ottenere dei risultati anche se non sei al massimo della forma”.