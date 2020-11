Juventus W., Guarino: "Gara equilibrata, servirà la miglior Juve per battere il Sassuolo"

L'allenatrice della Juventus Women Rita Guarino ha presentato il big match contro il Sassuolo Femminile ai microfoni di Juventus TV: "Le ragazze stanno bene, si sono allenate sia nei giorni dopo la nazionale e poi in questa settimana - le parole raccolte da Tuttojuve.com -. Naturalmente poi siamo riuscite a fare allenamento con tutto il gruppo a completo, direi che stanno bene e l’umore è buono. Sappiamo di avere un incontro importante e questo fa si che si porti più concentrazione in vista di questa partita".

Che squadra è il Sassuolo?

"È una squadra che sta dimostrando di meritare l’alta classifica e il posto che ha adesso. È una squadra composta in prevalenza da giocatrici giovani che ben si adattattano ad un’organizzazione di gioco votata comunque alle ripartenze. È una squadra tecnica che sa sfruttare molto il fraseggio ma comunque non disdegna le giocate verticali. Quindi può sempre metterti in pericolo. È una partita che sulla carta è in assoluto equilibrio. È una partita in cui bisogna tenere la massima concentrazione per tutti i novanta minuti perchè è una squadra che ti può mettere in difficoltà. Quindi ci vorrà la miglior Juve per battere il Sassuolo".