Juventus W., Guarino: "Il tasso tecnico si è alzato, serve attenzione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo contro la Florenzia, l'allenatore della Juventus Women Rita Guarino ha dichiarato: "Non è mai facile dopo la sosta, perché non c'è il tempo effettivo per lavorare - riporta il sito ufficiale del club -. Quindi, in questi casi, ci affidiamo agli automatismi che già conosciamo, provando a inserire qualcosa in più. Sono state brave le ragazze a interpretare bene la partita, anche se abbiamo fatto un po' di fatica nel primo tempo, perché non trovavamo gli spazi. Molto meglio, poi, nel secondo. Quest'anno è sempre più difficile portare a casa il risultato contro tutte le squadre. Sono tutte preparate e il tasso tecnico si è alzato tantissimo, bisogna essere attenti in ogni partita".