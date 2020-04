Juventus Women, Barbara Bonansea cambia maglia... ma solo per il sociale

vedi letture

“Ho deciso di scendere in campo, in un altro modo e per un’altra causa insieme ad altri compagni” scrive Barbara Bonansea, attaccante della Juventus Women. Lei che non è nuova in questa realtà: “Ovviamente la mia squadra è Specchio dei tempi e insieme oggi abbiamo portato i dpi ad alcuni ospedali e alla croce verde – continua -. Continuate a donare perché specchio dei tempi sta facendo un lavoro incredibile”. Anche la famiglia Agnelli ha voluto supportare la Fondazione, che assiste la prima linea sanitaria piemontese oltre che numerose famiglie in difficoltà con un valido impegno nel sociale.