Juventus Women, Boattin sogna in grande: "La finale di Champions nel nostro stadio"

“Dal mondiale in Costa Rica, al gol in Champions con il Brescia, il primo scudetto con la Juve, la partita giocata all’Allianz e infine il mondiale giocato in Francia”. La lista dei ricordi di Lisa Boattin, terzino sinistro della Juventus Women è già abbastanza lunga. In questo periodo di fermo riaffiorano i momenti più della carriera, come quella domenica storica contro la Fiorentina all’Allianz Stadium. “E’ stata una giornata indimenticabile, non la dimenticherò mai e ogni volta che torno per vedere i ragazzi, provo le sensazioni che ho provato quando sono entrata in campo per il riscaldamento e quando ho visto lo stadio pieno, il gol sotto la curva… È stata una giornata piena di emozioni e ricordi che mi porterò sempre dietro”. Lo Stadium nel 2022 ospiterà la finale di Women’s Champions League, inevitabile spenderci un pensiero sopra. “Perché non sognare in grande? - dice Lisa -. Vorrei poter arrivare e giocare la finale nel nostro stadio. Sono in una società nella quale è permesso sognare e quindi perché non sognare in grande?”.