Juventus Women, bomber Girelli si allena anche a casa. E sostiene con il cuore la sua Brescia

Una vera e propria macchina da gol dall’inizio della stagione, con una media (o meglio dire: puntualità) impressionante. Tra gare di club e Nazionale, quest’anno, Cristiana Girelli è andata sempre a segno, decidendo spesso il risultato finale. L’attaccante della Juventus Women vive questi giorni in isolamento volontario, insieme alla sua famiglia, tra una ricetta culinaria condivisa simpaticamente sui social e qualche allenamento in giardino.

Non si ferma mai, Cristiana. Sorride sempre. E adesso scende in campo col cuore per la sua Brescia: una città che le dato tantissimo nel corso della sua carriera da giocatrice e che adesso compare tra le più colpite dall’emergenza Coronavirus. “Rimaniamo a casa – raccomanda l’attaccante della Juve -. E per adesso, solo per adesso, abbracciamoci da lontano, con la mente. Solo così Brescia tornerà a sorridere. L’Italia tornerà a sorridere. Noi, tutti insieme, torneremo a sorridere”.