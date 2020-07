Juventus Women, Bonansea si laurea in Business Administration: i complimenti del club

L’attaccante della Juventus Women Barbara Bonansea non si concentra solo sul calcio giocato, ma anche su quello che verrà dopo. La giocatrice infatti, nella giornata di ieri, ha conseguito la laurea in Business Administration. Attraverso i propri social, il club bianconero si è voluto complimentare con la sua calciatrice: “Congratulazioni a Barbara Bonansea che ieri si è laureata in Business Administration, presentando una tesi dal titolo: ‘Donne in maglia da calcio: i risultati del loro lavoro nel calcio. Un’analisi comparativa tra il campionato italiano e inglese”.

👏🎓 Congratulations to @barbarabonansea, who graduated yesterday in Business Administration, presenting a thesis entitled: "Women in-vest: the results of their work in football. A comparative analysis between the Italian & English championships." pic.twitter.com/7YEm9Kywgl

— Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) July 25, 2020