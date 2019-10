© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La giocatrice della Juventus Barbara Bonansea, attualmente infortunata, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio della Supercoppa tra le Women e la Fiorentina Women’s: “È una partita secca, è una finale, ma ho visto le mie compagne molto tranquille e sicure di quello che devono fare. Siamo cresciute soprattutto dopo il doppio scontro con il Barcellona. Abbiamo perso, ma abbiamo capito un po' errori che non dovevamo più fare. Quindi è una partita secca, serio che sarà un bello spettacolo e spero che vinceremo noi".



La Supercoppa è l’unico trofeo che manca alle bianconere: “In realtà ci manca anche la Champions, ma sarebbe bello vincere la Supercoppa quest'oggi. Mi dispiace non essere in campo con le mie compagne ma le ho viste bene quindi faccio una grandissimo tifo per loro e sarei molto felice se vincessimo questo trofeo".

Quando ti rivedremo in campo? “Io sto bene, mi sto riprendendo e spero di rientrare dopo la pausa per le Nazionali. Spero di poter dare una mano alla squadra. Sto bene e spero vada tutto per il meglio.