L’attaccante della Juventus Women e dell’Italia femminile Barbara Bonansea, attualmente ferma per un infortunio al piede, ha ricevuto dalla Stampa Estera il premio Invictus 2019.

🇬🇧 👏 to @barbarabonansea who received the "Invictus 2019" award from Stampa Estera

🇮🇹 👏 a @barbarabonansea che riceve il premio "Invictus 2019" da parte della Stampa Estera pic.twitter.com/RzoQP2flm8

