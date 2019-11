© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Il Responsabile della Juventus Women Stefano Braghin ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan: "Arrivano tre scontri diretti di fila quindi partite che possono determinare la classifica. Arrivarci vincendo tutte le partite ci dà fiducia e non era nemmeno scontato. Saranno tre scontri diretti per noi e per le avversarie. Finalmente avremo modo di avere conferme ulteriori del nostro valore".

Campo non in condizioni ottimali.

"Il campo mi sembra parzialmente allagato. Sicuramente non sono le migliori condizioni per una partita che è la vetrina del vertice del nostro campionato. Le condizioni sono sotto gli occhi di tutti ma la decisione spetta agli arbitri. Quello che decideranno sarà giusto".

Se potesse scegliere, propendereste per il rinvio?

"Per quanto riguarda la partita, preferirei giocarla su un terreno che renda merito alle due squadre. Io cerco di fare la valutazione a livello generale. La classifica dice che si affronteranno due squadre di vertice e il campo non le premierà".