© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rita Guarino, tecnico della Juventus Women parla a Skysport dopo la vittoria del secondo Scudetto in due anni: "Le emozioni sono indescrivibili, centrare per la seconda volta questo obiettivo è qualcosa di straordinario, un anno intenso, la lotta era a tre, un inizio sofferto e poi determinante vincere scontri diretti, la sofferenza c’è stata ma abbiamo sfruttato le qualità della nostra squadra. Dobbiamo ringraziare chi è qui, persone straordinarie, non fanno mancare affetto, persone che sostengono le ragazze sempre”.