Juventus Women Campione, le foto più belle del 3-0 di oggi

© foto di www.imagephotoagency.it

Le Juventus Women sono Campioni d’Italia per la seconda volta consecutiva. La seconda in due anni, un percorso arrivato dopo una stagione dura, tosta, culminato con il 3-0 di oggi a Verona. E' il titolo della conferma, dopo il primo Scudetto vinto nello spareggio con il Brescia. Queste le foto più belle del successo odierno del 3-0 in casa delle scaligere.