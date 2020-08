Juventus Women, Caruso: "Vogliamo vincere tutto in Italia e miglioraci in Champions"

Il calcio femminile è ripartito, e la Juventus Women è stata le prime formazioni a rimettersi in moto, in attesa del via alla stagione fissato a domani. Dalle colonne di Tuttosport è stata la bianconero Arianna Caruso, punto fermo della squadra con la quale ha vinto tre scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa, a fare il punto della situazione: "Riprendere ad allenarsi insieme è stata una bella sensazione dopo questo lungo periodo di quarantena. Ed è sempre un piacere ritrovarsi. La doppia amichevole in Francia ci è servita per comprendere meglio i nostri limiti, ma anche i punti di forza. In particolare il match contro il Lione, che è uno dei club più forti del mondo a livello femminile, è stato importante: è sempre un bene confrontarsi con chi è più forte. Credo che per noi sarà importante non sottovalutare alcuna partita, penso che tante squadre si siano rafforzate e che il livello della Serie A sia ulteriormente salito".

Si va poi a parlare dello scudetto: "Sì, la beffa l’abbiamo temuta per lo scudetto: il terzo tricolore lo abbiamo guadagnato sul campo e avremmo preferito giocarci tutte le partite, ma non è stato possibile. Noi eravamo pronte e ci stavamo allenando per ricominciare, poi le scelte prese sono state altre. Credo che in ogni caso lo meritassimo e sono contenta sia stato assegnato nonostante lo stop. Adesso vorremmo vincere tutto in Italia e in Champions fare meglio degli anni precedenti. Speriamo che il sorteggio ci aiuti".