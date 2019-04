© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Valentina Cernoia, grande protagonista della finale di Coppa Italia con il bellissimo gol del 2-0 contro la Fiorentina, ha commentato i primi 45 minuti del match ai microfoni di Sky Sport: "Io CV7? Il paragone mi sembra un po' eccessivo (ride, ndr). Ho fatto un gol importantissimo, pesante ai fini del risultato di questi primi 45 minuti. Ricarichiamo le pile perché ci aspetta un secondo tempo di fuoco. Reazione Fiorentina? Assolutamente sì, non è una squadra che si lascia andare, lo ha anche dimostrato, ci ha messo in difficoltà nei primi minuti. Quindi non abbassiamo la tensione e torniamo in campo ancora più determinate di prima".