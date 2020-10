Juventus Women, Cernoia: "Champions è uno dei nostri grandi obiettivi"

Valentina Cernoia , centrocampista della Juventus Women, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole riportate da TuttoJuve.com:

"Vinciamo e si magari manca ancora un po' di brillantezza. Ma ci lavoriamo di settimana in settimana in vista della partita che ci attende. Siamo positive e il bel gioco arriverà. Ma quello che conta sono i tre punti a fine partita. La Fiorentina è sempre una squadra tosta. È una partita difficilissima, ma è chiaro che ci portiamo dietro l'entusiasmo della vittoria a San Siro contro il Milan e cercheremo di ripetere la prova magari con un gioco frizzante e brillante. Giocare in mezzo al campo da mezz'ala mi fa sentire più nel gioco però li da esterno mi sento più libera. Libera da responsabilità e di poter esprimere le mie caratteristiche di puntare l'uomo e di dribblare. Per il calcio femminile credo sia importantissimo giocare in stadi così e in palcoscenici del genere e speriamo sia solo un altro punto di partenza. Oltre a riconfermarci in Italia, la Champions è uno dei nostri grandi obiettivi".