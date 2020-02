vedi letture

Juventus Women, Cernoia: "Con l'Inter gara emozionante. Sono carica e concentrata"

La centrocampista della Juventus Women Valentina Cernoia ha parlato ai microfoni di Sky Sport del Derby d’Italia in programma domenica: “Sono carica e concentrata per domenica, sarà una gara importantissima che ci dà stimoli per continuare a fare bene. Veniamo da una partita in cui abbiamo espresso un buon gioco e vogliamo continuare così. - conclude Cernoia – Solo a leggere i nomi delle squadre c’è da emozionarsi, da tanti anni questa è una sfida di cartello al mascile e lo sta diventando anche al femminile”.