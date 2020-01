Fonte: inviato a Torino

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Rito di iniziazione per Annahita Zamanian, neo centrocampista della Juventus Women. Insieme alle compagne di squadra, l’ex PSG è stata protagonista ieri di una serata a cena in un ristorante del centro di Torino. Poi il consueto test che spetta ai nuovi arrivi: sulla sedia, ha cantato “Barbie Girl” degli Aqua, un pezzo dance dell’album “Aquarium” pubblicato nel 1997 e diventato il più gettonato come singolo del 1998, proprio il suo anno di nascita. Il mercato di riparazione delle bianconere dovrebbe chiudersi con questo rinforzo.