Juventus Women, Cristiana Girelli racconta la nuova vita d'atleta in isolamento

"Siamo in contatto con le mie compagne, ci diamo morale a vicenda". Cristiana Girelli svela qualche retroscena delle lunghe giornate di isolamento che costringono anche le ragazze della Juventus Women a rimanere connesse a distanza. "Cerco di pensare in modo positivo, magari prendendo un pallone e iniziando a palleggiare e immaginandomi in un campo da calcio - ha detto nel corso di una diretta su Instagram con la mental coach Maria Elena Tosatto -. Immagino la prossima partita, il prossimo difensore… Mi immagino in un campo da calcio e in allenamento". Nuovo scenario e nuove abitudini in queste settimane, seppur a stretto contatto con i preparatori: "Mi allenavo a Vinovo, ora mi alleno in giardino con ciò che ho a disposizione. È un cambiamento di abitudine, devo fare gli allunghi sulla strada… È molto diverso che farlo su un campo da calcio. Vado a letto un po’ più tardi".