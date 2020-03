Juventus Women-Fiorentina, un anno dopo: il grande esempio di Cecilia Salvai

vedi letture

L’icona del grande calcio femminile italiano che non molla, un anno dopo quello straordinario Juventus Women-Fiorentina che richiama quarantamila tifosi all’Allianz Stadium, è senz’altro lei: Cecilia Salvai. A un certo della partita, per il difensore bianconero, il sogno si trasforma in un incubo: infortunio al legamento crociato, fine dei giochi per tutta la stagione e soprattutto addio al suo primo mondiale. Semplicemente ingiusto.

Cecilia però scarta la strada dell’autocommiserazione, affronta il momento come solo i campioni sanno fare e riparte dai ricordi più belli di quella domenica. Segue i mondiali di Francia dalla televisione, non proprio come aveva sognato. Supporta le compagne da lontano e loro trovano conforto, forza e coraggio a fine di ogni partita da quella trasmissione di grinta infinita.

Quando l’avventura transalpina delle azzurre giunge ai titoli di coda scoppia in lacrime in diretta nazionale, ma poi riprende la corsa dopo qualche minuto di comprensibile sfogo. La rabbia per quel sogno negato è benzina durante la riabilitazione, dura a tratti ma mai più forte della sua voglia di tornare presto. Intanto la promessa d’amore per Marco, suo primo tifoso e sostenitore anche nei momenti bui. Il rientro a Vinovo, in allenamento, a piccoli a passi. Dunque il ritorno in campo, otto mesi dopo, prima con la maglia del club e poi della Nazionale. Il destino è in debito con lei, il costo è sospeso: prima o poi il suo grande esempio avrà la giusta ricompensa.