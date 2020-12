Juventus Women, Gama: "Il divario col Lione c'è ancora, sono orgogliosa di noi"

Il giorno dopo l’eliminazione dalla Women’s Champions League per mano del Lione pluricampione d’Europa, la difenditrice della Juventus Women Sara Gama ha espresso il proprio pensiero sul proprio profilo Twitter: “La delusione c'è perché non siamo riuscite a replicare la prestazione dell'andata. E questo deve essere motivo di spinta per migliorarci. Ci arrendiamo ad un avversario che sui 180 minuti ha dimostrato che il divario ancora c'è. - continua la capitana bianconera - Ma ora dobbiamo tornare a lavorare con rinnovata forza per stare a questi livelli sempre. Orgogliosa di noi comunque e con uno sguardo in avanti”.