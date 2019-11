Juventus Women, Gama: "Oggi abbiamo dimostrato grande maturità"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

La capitana della Juventus Women Sara Gama ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Roma Femminile:

La scorsa settimana è arrivato un pareggio che ha fatto arrabbiare e la rabbia l'avete messa in campo?

"Sì direi che sono veramente contenta perché oggi ho visto la prima partita in cui dal primo minuto al novantesimo abbiamo messo quella aggressività e non abbiamo mollato neanche un pallone e il risultato è venuto di conseguenza. Ma è quello che ha fatto la differenza perché la Roma è un'ottima squadra che gioca a calcio e credo che la differenza sia stata tutta li. Quindi abbiamo dimostrato grande maturità".

È tornata Barbara Bonansea, quindi la panchina si allunga e iniziate a divertirvi un pochino e Rita Guarino ha quell'abbondanza che tutti vorrebbero...

"Siamo contente che sia ritornata. È chiaro che è stata un'assenza importante però siamo qui, ben posizionate e dobbiamo continuare così. L'importante è che tutte le ragazze che sono entrate sono entrate con aggressività e voglia di fare, una voglia di fare anche superiore a chi era già in campo e si è visto ed è una mano in più per tutta la squadra".

Ti chiedo di sensibilizzare il messaggio lanciato dalla divisione della Lega Calcio femminile contro la violenza sulle donne...

"Sicuramente come si è detto questa è una giornata, ma dobbiamo cercare di portare questo messaggio ogni giorno con noi e tutti i giorni dell'anno, oggi, lo ricordiamo, e sta diventando sempre di più un giorno che non lasciamo passare così, e altrettanto dobbiamo fare tutti qualcosa in concreto. Non c'è nient'altro da aggiungere e credo che il calcio essendo uno sport così importante a livello maschile e femminile deve farsi portatore di questi messaggi".