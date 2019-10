Juventus Women, Gama: "Supercoppa? Sfida fra grandi squadre"

Fonte: FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sara Gama, capitano della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina, la Supercoppa femminile in programma domani alle 12.30: "Dopo il ko in Supercoppa lo scorso anno poi abbiamo vinto tutto perché le sconfitte sono importanti se le rendi utili. Sarà una gara tra due grandi squadre che hanno valori molto vicini, poi in una finale ci sono dei valori in più. Il campionato invece sarà ancora più combattuto".

Come è cambiato il calcio femminile? "Le straniere c'erano anche prima non è una novità vera e propria. Ma noi, inglobate in club professionistici, ci alleniamo al meglio e con l'esposizione mediatica abbiamo da fare più cose. La nostra vita è rimasta semplice, pur con più impegni. Ma abbiamo raccolto una sfida che ci ha dato soddisfazioni".