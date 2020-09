Juventus Women, Girelli: "Champions obiettivo dichiarato, acquisti fatti in quest'ottica"

vedi letture

Dalle colonne di Tuttosport, è intervenuta l'attaccante della Juventus e della nazionale italiana Cristiana Girelli, al momento a Coverciano con le azzurre.

Dopo aver fatto il punto in vista del match contro l'Israele, ecco il suo pensiero sul campionato: "Quest’anno il livello del campionato si è alzato ancora di più, la Serie A è diventata più competitiva a conferma del buon lavoro svolto dai club. Dunque segnare è diventato e diventerà sempre più difficile ma pure ancor più bello ed emozionante. Sarà un campionato più impegnativo e competitivo e quindi pure altri club potranno ritagliarsi un ruolo da protagonista, non solo la mia squadra o quelle viola e rossonera. Penso all’Empoli che sono convinta farà molti punti perché gioca bene divertendosi, penso al Sassuolo, alla Roma. La Juve ovviamente farà di tutto per difendere il suo titolo e mantenersi all'altezza di quanto fatto finora".

Sugli obiettivi dei bianconeri: "La Champions è un obiettivo dichiarato della società, gli acquisti sono stati fatti proprio in questa ottica, cercare di fare meglio possibile in Europa. Se ci riusciremo (e ciò vale anche per la Fiorentina) ne trarrà beneficio pure tutto il movimento. Purtroppo la Champions per noi squadre italiane è ancora un tabù".