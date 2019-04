Juventus Women, Girelli: "E' la mia rivincita con una maglia che pesa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo in Coppa Italia, la giocatrice della Juventus Women Cristiana Girelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole riprese da TuttoJuve.com:

Ti sei ripresa tutto quello che non sei riuscita a riprenderti l'anno scorso.

"E' vero, nel calcio fortunatamente c'è sempre una rivincita e quest'anno ho potuto vincere con questa maglia che pesa, ma quando vinci ha un sapore speciale".

Cosa hai pensato dopo il secondo gol?

"E' stata una partita sempre in bilico, perché la forza della Fiorentina la conosciamo tutti. E' stata in grado di riaprirla, infatti sono stati 20 minuti di fuoco, anche per colpa nostra, perché la stanchezza ha pesato tanto, poi abbiamo mollato un po' e questo ha dato loro la possibilità di continuare a crederci. Però il carattere di questa squadra è venuto fuori ancora una volta e ci siamo andate a prendere una Coppa Italia, un altro trofeo per questa società".

Sono arrivati tanti messaggi che dicono: la Girelli è fortissima. Ci lascia ben sperare per il Mondiale.

"Grazie per i messaggi che ho ricevuto, però sinceramente non mi sento ancora al top. Adesso ho dieci giorni per riposare, ricarichiamo bene le pile, perché questa Italia vuole sorprendere tutti e sono sicura che disputeremo un grande Mondiale".