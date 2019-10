© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women, ha commentato a Sky Sport il match vinto in Supercoppa contro la Fiorentina Women’s: “Oggi era importante fare tutti i tuoi, in una finale la testa fa la differenza, ci voleva qualcosa in più da parte delle più esperte. La Fiorentina ha avuto le sue occasioni per pareggiare, poi si sono sbilanciate e abbiamo trovato il 2-0 con Staskova in contropiede. La Fiorentina è la nostra rivale storica e lo sarà ancora per molto”.