Juventus Women, Girelli: "Grazie a chi ha fatto in modo che l'Italia non si spegnesse"

vedi letture

Una tuta protettiva da infermiere con il cognome Girelli e il numero 10: un chiaro maggio a Cristina Girelli, attaccante della Juventus Women e della nazionale italiana. Ma proprio lei, Cristina Girelli, attraverso Instagram, ha voluto omaggiare, con il post che di seguito riportiamo, tutti coloro che sono in prima linea per la lotta al Covid-19: "A tutti voi.

Medici, infermieri, ricercatori commessi, farmacisti, trasportatori, operai, impiegati, ma non solo.

A tutti quelli che hanno continuato a lavorare nonostante tutto.

A tutti quelli che hanno rinunciato a vedere i propri affetti per tutelarli.

A tutti quelli che hanno rinunciato alle ore di sonno.

A tutti quelli che hanno sacrificato la propria vita.

A tutti voi che con passione, determinazione, resilienza, avete fatto in modo che questo paese non si spegnesse.

Oggi, come ieri e come domani,

GRAZIE.

#buon1maggio❣️🇮🇹🍀".