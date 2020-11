Juventus Women, Girelli: "Prova di carattere e otto su otto! Avanti così girls"

"L'arancione riunisce in sé, non gli elementi contrari ma bensì elementi AFFINI. Una grande prova di carattere e di squadra, una vittoria in un campo difficile. Florentia-JUVENTUS 1-2 Otto su otto. Avanti così girls!", con questo post pubblicato su Instagram Cristiana Girelli ha commentato la vittoria in rimonta delle Juventus Women sul campo del Florentia.