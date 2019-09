Juventus Women, Guarino: "A Barcellona per vincere, ci crediamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rita Guarino, allenatore della Juventus Women, parla ai microfoni del sito ufficiale dei bianconeri, della sfida di ritorno con il Barcellona, gara in programma questo pomeriggio alle 18.30. Le bianconere, nell'andata dei sedicesimi di Champions League, sono state sconfitte 2-0 dal Barça: "Siamo consapevoli del valore del Barcellona, ma non per questo dobbiamo pensare che lo 0-2 dell'andata sia un risultato definitivo. Faremo la nostra gara, cercando di migliorare, partendo da quello che comunque ha funzionato: abbiamo mantenuto l’equilibrio e questo è un dato oggettivo dal quale non si può prescindere. Dobbiamo trovare una convinzione in più: quella che possiamo osare. Dobbiamo provarci e cercare di vincere, ben sapendo che se lasci campo il Barcellona non perdona. Nel finale di partita dell'andata si sono aperti più spazi e lì ho notato più intraprendenza da parte nostra e s'è capito quanto pericolose possiamo essere. Quindi, liberiamoci dai timori di abbandonare le zone di copertura e acceleriamo, perché è un atteggiamento che, nonostante i rischi, dà fiducia".