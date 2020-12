Juventus Women, Guarino: "A Napoli non la nostra gara migliore ma reazione importante"

Nona vittoria in nove partite per le Juventus Women che ieri hanno battuto anche il Napoli in rimonta per 2-1. Dopo la gara il tecnico della squadra bianconera, Rita Guarino sui social ha scritto: "Non la nostra miglior partita, ma torniamo a casa con una buona reazione a un primo tempo da dimenticare in fretta e con tre punti preziosi in più".