© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport, dopo la sfida contro la Roma Femminile, è intervenuta l’allenatrice della Juventus Women Rita Guarino: “Quando giochi contro squadre di questo livello tecnico devi per forza giocare con questa determinazione dal primo all’ultimo minuto. Sapevamo di affrontare una Roma forte, solo così potevamo portare a casa il risultato”.

Su Bonansea: “Da due anni a questa parte è sempre stata una pedina fondamentale per questa squadra, il fatto di riaverla in rosa per noi è un sollievo, rappresenta uno dei nostri punti di forza”.

Sulla Fiorentina: “Abbiamo l’opportunità di giocare una partita di altissimo livello, è una sfida difficile, di vertice, ma la prepareremo come prepariamo tutte le sfide, nel rispetto dell’avversario, ma focalizzandoci sui nostri punti di forza. Il campionato comunque è ancora lunghissimo”.