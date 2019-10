Juventus Women, Guarino: "Dobbiamo concretizzare di più"

© foto di www.imagephotoagency.it

Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women, commenta a Sky Sport il match vinto in Supercoppa contro la Fiorentina: “Era una finale e le finali si giocano fino all’ultimo, poi avevamo contro una rivale all’altezza. Sarebbe stato un peccato produrre così tanto e buttare tutto via magari per un errore. Diciamo che non c’era preoccupazione, le mie ragazze sono state sempre in partita e faccio loro i complimenti”.

Sulle ripartenze non concretizzate: “Sì, infatti. Si produce tanto, ma poi in partite come questa in cui la nostra superiorità in campo si è manifestata bisogna finalizzare le occasioni che hai, alla lunga diventa tutto più complicato”.

Su Girelli: “Io credo che siano cresciute un po’ tutte, il Mondiale ha dato uno stimolo in più a tutte le ragazze. Cristiana è una giocatrice molto generosa, poi quando segni sicuramente hai più entusiasmo. È una giocatrice su cui si può sempre fare affidamento, sa capire i vari momenti della partita”.