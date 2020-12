Juventus Women, Guarino: "Grande prestazione nonostante le scorie post Champions"

Dopo la decima vittoria in dieci gare di campionato, il tecnico delle Juventus Women Rita Guarino ha parlato ai canali ufficiali del club commentando il 4-1 rifilato alla Roma: "Era fondamentale partire forte, anche se non era scontato perché le scorie della Champions si fanno sentire. Con la giusta mentalità e la giusta compattezza anche nelle idee e con la lucidità giusta siamo riusciti a essere protagoniste di un ottimo primo tempo e abbiamo portato il risultato in fondo. Siamo un'ottima rosa e con giocatrici che sanno mettersi a disposizione della squadra non puoi che essere soddisfatta. Ora recuperiamo le energie, scenderemo in campo a Lione per dare il massimo e fornire una prestazione che quando giochi contro squadre del genere deve andare oltre i tuoi limiti".