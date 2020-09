Juventus Women, Guarino recupera Salvai: a disposizione per il big match contro il Milan

Una buona notizia per la Juventus Women: la difensora Cecilia Salvai torna a disposizione dell'allenatrice bianconera Rita Guarino. L’infortunio al retto femorale, che l’ha tenuta fuori dal campo per buona parte della preparazione estiva, è stato assorbito. Salvai potrebbe già essere in campo per la sfida contro il Milan.