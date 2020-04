Juventus Women, Guarino ricorda Guenza: "Mi hai insegnato tutto. Ti sarò sempre grata"

Anche l'allenatrice della Juventus Women Rita Guarino ha voluto ricordare attraverso i propri profili social il tecnico Sergio Guenza, storico allenatore di Lazio e Italia femminile (4 scudetti in biancoceleste e due secondi posti all'Europeo in azzurro), morto nella giornata di ieri a 87 anni. “Il ricordo di un rapporto pieno di contrasti. Con te ho esordito in nazionale durante il mondiale, per te ho rinunciato per un periodo alla maglia azzurra, - scrive Guarino - con te ho imparato tutto ciò che conosco della tecnica, per te ho pianto dopo dei rimproveri o delle sostituzioni, con te ho maturato la determinazione, per te rievocherò sempre un pensiero di gratitudine”.