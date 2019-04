Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pienone all’Allianz Stadium, l’obiettivo del movimento calciofilo femminile italiano è quello di riempire gli spalti dello Stadio Tardini di Parma, in occasione della finalissima di Coppa Italia Femminile tra Fiorentina e Juventus Women. “Sarà una bella finale, ci sono due formazioni che si stanno anche giocando il campionato, e che hanno dimostrato di equivalersi – spiega il tecnico della Juventus Women, Rita Guarino -. Quando usciremo dal tunnel del Tardini ci auguriamo di vedere tanta gente, che rimanga a gustarsi la partita”. Sabato per le bianconere si potrebbe materializzare anche il secondo Scudetto consecutivo, sul campo dell’Hellas Verona: “Dobbiamo recuperare tutte le energie e la migliore condizione per scendere in campo. Non abbiamo molto tempo, ma siamo felici di giocarci quest’ultima partita in testa alla classifica”.