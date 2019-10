Juventus Women, Guarino: "Vogliamo strappare il trofeo alle viola"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina, Supercoppa femminile: "Qualsiasi finale la giochiamo per vincere, anche domani. Poi alzare un trofeo è difficile, le due squadre si equivalgono anche se la Fiorentina è campione in carica ed è favorita. Vedremo come strappargli il trofeo".

Su cosa puntiamo quest'anno? Il fatto che il livello sia più alto significa che subisci più occasioni e dunque più gol ed è importante chiudere la porta. Noi il primo anno abbiamo vissuto l'entusiasmo di essere entrate nel calcio femminile, nel secondo dovevamo confermarci, ora mi aspetto più maturità e consapevolezza nel dimostrare il nostro valore senza guardare gli altri due anni. Abbiamo avuto una settimana per preparare la partita ed ormai ci sono pochi segreti, lo abbiamo fatto con serenità e consapevolezza che non siamo ancora al 100 per cento. Anche da noi le defezioni pesano visto che nelle finali l'esperienza e il singolo incidono. Ma l'abbiamo prepararti bene. Se potessi toglierei Alia Guagni, ma lei in bianconero non vuole venire, la Fiorentina ha brave giocatrici e buon calcio".