Juventus Women, Ippolito gela il club: “Solo voci, non posso ufficializzare nulla”

La giovane centrocampista Dalila Ippolito in un’intervista rilasciata a Pagina12.com.ar ha parlato delle voci che la vorrebbero vicina al trasferimento in Italia per vestire la maglia della Juventus Women: “Sono voci, speculazioni, non c’è nulla di concreto anche se è vero che sto trattando con alcuni club in Europa. - spiega la classe 2002 – Ma per ora non posso ufficializzare nulla”.