Juventus Women, isolamento terminato per le nazionali: nessuna positiva al Covid-19

Pericolo positività al Covid-19 scampato per le dieci ragazze della Juventus Women che avevano partecipato alla spedizione azzurra in Portogallo. Rientrate in Italia, lo scorso 11 marzo, avevano saputo di essere state a contatto con un contagiato durante il viaggio di ritorno in aereo, motivo per cui era stato disposto anche per loro - come per i colleghi uomini - un periodo di isolamento. Da ieri i tempi massimi per presentare eventuali sintomi sono decaduti, dunque nessuna di loro ha contratto il virus.