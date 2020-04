Juventus Women, Laura Giuliani dona due maglie per l'emergenza Coronavirus

Il portiere della Juventus Women e della Nazionale azzurra, Laura Giuliani, scende in campo per dare un contributo a chi sta fronteggiando l’emergenza Coronavirus. «Ho donato ad aRenBì Onlus le mie maglie della Nazionale e del Colonia il cui ricavato servirà per acquistare mascherine e DPI per RSA, medici, infermieri e persone bisognose – ha annunciato il numero uno bianconera sui canali social -. Queste sono 2 maglie molto significative per me perché indossate agli inizi della mia carriera e che mi ricordano una parte importante della strada che ho percorso». Campionessa dentro il campo e soprattutto fuori.