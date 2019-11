© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

La Juventus Women torna a vincere. Dopo il pareggio con il Milan nello scorso turno, le bianconere di Rita Guarino battono con un netto 4-0 la Roma Femminile. In gol Maria Alves, Girelli, Rosucci e Caruso in un match che ha visto anche il rientro in campo di Bonansea, reduce da un brutto infortunio. La Juve si riprende così la vetta della classifica.