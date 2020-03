Juventus Women Primavera: collage "Distanti Ma Uniti" e tanta voglia di tornare presto in campo

vedi letture

Il primo trofeo già in cascina, imbattute da inizio stagione. Anche tra le Women Primavera della Juventus c'è una grandissima voglia di tornare in campo e riprendere al più presto il cammino fino a questo momento incontrastato. L'emergenza del Coronavirus ha fermato pure loro, già vincitrici del Torneo di Viareggio e saldamente prime in classifica nel girone A con quattro gare della regular season ancora da giocare. La squadra di mister Alessandro Spugna ieri è comparsa sui canali social del club nell'iniziativa "Distanti Ma Uniti": giocatrici e staff tecnico insieme in un collage di foto che le ritrae ognuna in casa propria, in attesa di poter tornare in campo e inseguire altri traguardi.