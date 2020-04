Juventus Women, Puglisi rientrerà dal Tavagnacco: due nuove possibili destinazioni

vedi letture

Dopo la buona avventura al Tavagnacco, Valentina Puglisi tornerà alla Juventus Women e con ogni probabilità sarà girata nuovamente in prestito annuale in un’altra società di Serie A. Empoli ed Hellas Verona le destinazioni più accreditare per la centrocampista classe 2000 che ha pure in ballo un percorso accademico negli Stati Uniti. Riuscisse a ottenere la borsa di studio, la ragazza si trasferirebbe per un periodo di sei mesi dall’altra parte del mondo e troverebbe squadra lì. L’emergenza Coronavirus potrebbe però costringerla a spostare più avanti i programmi.