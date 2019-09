© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Martina Rosucci, centrocampista della Juventus Women, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con il Barcellona: "Siamo state concentrate, cattive, ma è difficile giocare contro squadre simili. Come sempre un pizzico di spavalderia sarebbe servito per fare almeno un gol".

Hai detto che questa partita, giocata due anni fa, sarebbe finita con un passivo più pesante.

"Siamo cresciute tanto fisicamente; due anni fa non avremmo tenuto botta. Loro sono le finaliste, al top in Europa e abbiamo fatto del nostro meglio. Ho notato dal campo un miglioramento".

Come sta Martina Rosucci dopo l'infortunio?

"Sto bene, è tutto alle spalle. Sono felicissima per aver giocato da titolare dopo tanto tempo, spero di far parlare il campo".