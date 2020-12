Juventus Women, Salvai negativa all'ultimo tampone. Può tornare in gruppo

"Cecilia Salvai ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo e, pertanto, la calciatrice può tornare alla regolare attività". Così la Juventus ha annunciato che il difensore centrale tornerà a disposizione dell'allenatrice Guarino già a partire dalla prossima gara di campionato e soprattutto in vista della sfida di Champions League femminile contro il Lione.

Questa invece la reazione della calciatrice sul proprio profilo Instagram: "Negativa! L' unica volta in cui posso dirlo provando una felicità grandissima e una sensazione di libertà bellissima. Finalmente posso tornare a fare ciò che amo. - si legge ancora - Sto bene e posso dire che sono stata fortunata in questo periodo, perché le persone per me importanti mi sono sempre state vicine e hanno reso tutto molto meno pesante di quello che sembrava".