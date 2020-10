Juventus Women schiacciasassi: poker in casa del Pink Bari e ancora a punteggio pieno

vedi letture

Rotonda vittoria della Juventus Women, che si impone con un secco 0-4 in casa del Pink Bari, e continua a correre a punteggio pieno in vetta alla classifica della Serie A Femminile. Successo già messo in ghiaccio nel primo tempo con il triplice vantaggio per le bianconere, e cementato dal centro finale negli ultimi minuti.

Pink Bari - Juventus 0-4

15' Caruso; 25' Girelli; 35' Cernoia; 84' Staskova