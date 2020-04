Juventus Women, sedute d'allenamento casalinghe: obiettivo Scudetto sul campo

vedi letture

Lavorano sodo, e sperano di tornare presto in quell’habitat naturale che le unisce: il campo. Sedute individuali casalinghe per le Juventus Women, in attesa di comprendere quando e se riprenderà quel campionato che sembrava poterle spingere verso il terzo Scudetto di fila. Anche quì, come sul versante maschile, l'idea di ritrovarsi con un tricolore per assegnazione d'ufficio non è per niente gradita. Negli ultimi giorni molte ragazze sono apparse sui social al lavoro, tra cyclette e addominali: un programma di lavoro fisico necessario ma che difficilmente può compensare del tutto l’attività di campo. “Di fronte alla complessità e al dramma che ci circonda siamo in attesa di una risposta, dalla quale potrebbero aprirsi degli interrogativi...” ha scritto qualche giorno fa sui social coach Rita Guarino. Effettivamente, quando l’emergenza Coronavirus sarà terminata e tutto tornerà nella normalità, anche nel mondo del calcio nulla sarà come prima.