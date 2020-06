Juventus Women, ultimo giorno di allenamento: Sikora e Franco vicine ai saluti

Ultimo giorno di allenamento a Vinovo per le Juventus Women. Il gruppo si è ritrovato oggi per l’ultimo volta dell’anno agli ordini di coach Rita Guarino. Una stagione strana che si è conclusa anzitempo a causa dell’emergenza sanitaria. Per molte è chiaramente un arrivederci: Sembrant, Hyyrynen, Maria Alves e Zamanian le ultime ad aver già rinnovato l’accordo per il prossimo anno. Verosimilmente all’ultimo giorno in bianconero, invece, Aleksandra Sikora e Michela Franco: la prima avrebbe già raggiunto l’accordo con l’LSK Kvinner, in Norvegia; la seconda dovrebbe accasarsi in un’altra società di Serie A. Il direttore Stefano Braghin starebbe invece setacciando i campionati esteri per individuare un paio di profili giovani di grande prospettiva: l’obiettivo è alzare ulteriormente l’asticella del valore tecnico nella rosa.