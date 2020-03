Juventus Women, un anno fa l'esordio all'Allianz Stadium: il ricordo delle bianconere

vedi letture

Domenica 24 marzo 2019: una data storica per la Juventus Women.

Perché le ragazze bianconere di mister Rita Guarino hanno esordito all’Allianz Stadium, davanti a 39.027 tifosi, record storico per l'Italia del calcio femminile. "Ho guardato fuori e l’aria era densa di emozione, le bandiere sventolavano e i tifosi applaudivano. Tutti e 39.000 erano lì per vedere noi, le Juventus Women. Le ragazze erano pronte, si erano preparate bene, erano cariche", è stato il ricordo del mister, che con le altre protagoniste della giornata ha parlato dalle colonne di Tuttosport.

Capitan Sara Gama aggiunge poi: "Eravamo cariche ed eccitate, ma anche un po’ nervose: condurre la squadra sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium con la fascia al braccio mi ha dato un senso di grande responsabilità".

Lo stesso che ha avuto bomber Cristiana Girelli: "Ho riguardato tante volte le immagini di quella partita ed è stato pazzesco, dopo tanti anni di allenamenti siamo arrivate lì, stavamo finalmente scendendo in campo sul palcoscenico più bello. Era il nostro momento". Le fa eco Cecilia Salvai: "Abbiamo subito cercato con lo sguardo le nostre famiglie in mezzo a quei 39.000, abbiamo pensato a tutte le volte che abbiamo scelto di non mollare".

Pensiero condiviso anche da tutte le altre compagne.