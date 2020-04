Juventus Women, un anno fa la Coppa Italia. Cristiana Girelli: "Torneremo"

Un anno fa la conquista della Coppa Italia e il coronamento di un’altra stagione speciale. Adesso la grande incertezza, oltre che la nostalgia di tutte. Le ragazze della Juventus Women si ritrovano quotidianamente in riunione a distanza, ognuna da casa propria, in attesa di comprendere che ne sarà della loro stagione calcistica. “Riassaporeremo il significato, il sapore, la bellezza della parola insieme… miss you girls” scrive sui social Cristiana Girelli. Mentre Martina Rosucci commenta: “Non possiamo evitare la sofferenza: attraversiamola, viviamo a pieno anche quella… e… non molliamo italiani”. “Solo un anno fa” ricorda Laura Giuliani sotto la foto in cui bacia la coppa conquistata, in un tempo che appare effettivamente tanto lontano da questo.